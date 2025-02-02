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Климатолог Терешонок выразил опасения по поводу теплых зим

Климатолог Терешонок выразил опасения по поводу теплых зим

С каждым годом зимние температуры продолжают повышаться.Климатолог Николай Терешонок из Центрального гидрометеорологического управления выразил свои опасения по поводу текущих изменений климата: зимы становятся все более теплыми.

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