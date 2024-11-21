Huawei планирует начать массовое производство передового ИИ-чипа в 2025 году

Китайская компания Huawei планирует начать массовое производство своего самого передового чипа искусственного интеллекта в первом квартале 2025 года, несмотря на то, что из-за ограничений США ей сложно производить достаточное число чипов, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.