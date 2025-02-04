В Госдуме прокомментировали передачу Украине истребителей Mirage

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что передача Украине истребителей Mirage не поможет ВСУ, однако по полной втянет Францию в эскалацию военного конфликта и приведет к дальнейшему увеличению напряженности в … .