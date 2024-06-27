Москва обвинила США в попытках провоцирования межэтнической и межрелигиозной розни в России

Посол России в США Анатолий Антонов в четверг, 27 июня, заявил, что «забота» американской администрации о соблюдении свободы вероисповедания на самом деле нацелена на провоцирование разлада между представителями различных этносов и религий в Российской Федерации и во всем мире, – сообщают СМИ.