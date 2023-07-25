В Японии пройдут концерты Санкт-Петербургского Дома музыки

Мероприятия будут посвящены 150-летию Сергея Рахманинова. В Японии в рамках Фестиваля российской культуры пройдут концерты Санкт-Петербургского Дома музыки под руководством художественного руководителя, народного артиста РФ Сергея Ролдугина.