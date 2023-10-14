Кулинарные тонкости самого красного борща. Особая заправка, превращающая простой суп в шедевр

Борщ — один из простейших супов, но и его можно превратить в настоящий кулинарный шедевр. Здесь важно будет соблюсти несколько главных кулинарных тонкостей, от правильного времени варки мяса, до сборки особой заправки.
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