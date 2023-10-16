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НАША ЛОСИНКА

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Ирина Волк: В Москве полицейские задержали троих мужчин, которые незаконно изготавливали документы

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Алексеевскому району г. Москвы в ходе проверочных мероприятий был остановлен мужчина, у которого обнаружены два свидетельства о регистрации транспортных средств.

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