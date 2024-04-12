МИД Молдавии: надеемся на помощь союзников в выводе войск РФ из Приднестровья

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в ходе совместного брифинга с главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ианом Борчем заявил, что Кишинев видит "твердую необходимость" в выводе российских войск из Приднестровья, Молдавия рассчитывает на помощь союзников в этом вопросе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии