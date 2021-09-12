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Процент «Единой России», шансы новых партий и возможности для фальсификаций: что надо знать о выборах в Думу

Процент «Единой России», шансы новых партий и возможности для фальсификаций: что надо знать о выборах в Думу

До выборов в Госдуму остается неделя. Рассказываем главное, что надо знать о них: на что рассчитывает «Единая Россия» и чего от нее требуют, как власти зачищали политическое поле и какие новшества задействуют, чтобы получить нужный результат.

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