Процент «Единой России», шансы новых партий и возможности для фальсификаций: что надо знать о выборах в Думу

До выборов в Госдуму остается неделя. Рассказываем главное, что надо знать о них: на что рассчитывает «Единая Россия» и чего от нее требуют, как власти зачищали политическое поле и какие новшества задействуют, чтобы получить нужный результат.
До выборов в Госдуму остается неделя. Рассказываем главное, что надо знать о них: на что рассчитывает «Единая Россия» и чего от нее требуют, как власти зачищали политическое поле и какие новшества задействуют, чтобы получить нужный результат.
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