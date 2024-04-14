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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Филадельфии» Эрссон сделал шатаут в матче с «Нью-Джерси», отразив 20 бросков. Федотов провел в запасе 2-й матч подряд

24-летний швед отразил все 20 бросков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (1:0).  Его признали второй звездой встречи.

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