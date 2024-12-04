Hyundai заменит Apple CarPlay и Android Auto «системой, которую люди сейчас даже не могут себе представить»

Hyundai продолжит поддерживать Apple CarPlay и Google Android Auto, при этом исполнительный директор Hyundai Олабиси Бойл заявила, что компания планирует выпустить лучшее решение для взаимодействия между смартфоном и машиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии