Почти половина комфортных школ строится в отдаленных селах

В сфере образования продолжается активная реализация Национального проекта «Комфортная школа», направленного на создание современной, безопасной и доступной образовательной среды по всей стране, передает inAktau.
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