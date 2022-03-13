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Так кто кого блокирует?

Так кто кого блокирует?

Уровень стратегического планирования Запада особенно очевиден в эти дни. Администрация Байдена СНАЧАЛА объявила об отказе от закупок российской нефти, и лишь ПОСЛЕ этого начала судорожно бегать по планете в поисках, чем бы эту нефть заместить.

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