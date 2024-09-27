Times: Зеленский вернется из США, не добившись отмены запрета на удары вглубь РФ

Украинский президент Владимир Зеленский вернется из нынешней поездки в Соединенные Штаты, не добившись отмены запрета на удары киевской стороны вглубь территории Российской Федерации западными вооружениями.
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