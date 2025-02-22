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Регион 29

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«Водник» уступил кемеровскому «Кузбассу» на выезде

Центральный матч 26-го тура Чемпионата России по хоккею с мячом закончился для архангелогородцев обидным поражениемЦентральный матч 26-го тура Чемпионата России по хоккею с мячом закончился для архангелогородцев обидным поражениемХозяева поля с первых минут были активны и отлично проявляли себя на льду — пробив три угловых, они открыли счёт уже на восьмой минуте.

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