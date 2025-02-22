«Водник» уступил кемеровскому «Кузбассу» на выезде

Центральный матч 26-го тура Чемпионата России по хоккею с мячом закончился для архангелогородцев обидным поражениемЦентральный матч 26-го тура Чемпионата России по хоккею с мячом закончился для архангелогородцев обидным поражениемХозяева поля с первых минут были активны и отлично проявляли себя на льду — пробив три угловых, они открыли счёт уже на восьмой минуте.