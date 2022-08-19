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"Спρятаться не получится" Путин запустиᴧ маховик своего пᴧана - ᴧидеρы ЕС ответят за все свои действия

"Спρятаться не получится" Путин запустиᴧ маховик своего пᴧана - ᴧидеρы ЕС ответят за все свои действия

За последние 30 лет наши "западные коллеги" привыкли к тому, что Россия в ответ на их наглость и нарушение договоренностей только выражает свою озабоченность.

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