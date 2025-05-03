Прогноз погоды в Крыму на 3 мая В Симферополе +19 и ясно В Севастополе +16 и ясноВ Евпатории +17 и ясноВ Черноморском +17 и ясноВ Джанкое +20 и ясноВ Ялте +16 и ясноВ Алуште +17 и ясноВ Керчи +17 и ясноВ Армянске +18 и ясноВ Красноперекопске +19 и ясноВ Бахчисар.