Откровенная пощечина Трампу: почему союзники перестают верить США

ВАШИНГТОН, 31 августа, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп заявил, что мины в Ормузском проливе якобы полностью обезврежены, но Bloomberg со ссылкой на союзников сообщил, что там остаются от 80 до 150 мин.
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