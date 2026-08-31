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ФедералПресс

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Откровенная пощечина Трампу: почему союзники перестают верить США

Откровенная пощечина Трампу: почему союзники перестают верить США

ВАШИНГТОН, 31 августа, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп заявил, что мины в Ормузском проливе якобы полностью обезврежены, но Bloomberg со ссылкой на союзников сообщил, что там остаются от 80 до 150 мин.

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