В Екатеринбурге слесарь одного из автосервисов отдал мошенникам 1.3 млн рублей

В отдел полиции № 10 Железнодорожного района поступило заявление от местного жителя 1967 года рождения, слесаря одного из автосервисов, что неизвестные обманным путем убедили его перевести на указанный ими счет 1 миллион 376 тысяч рублей.
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