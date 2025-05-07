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Во Владивостоке состоится ток-шоу «БИЗНЕС-ЭТО ПО ЛЮБВИ!»

Во Владивостоке состоится ток-шоу «БИЗНЕС-ЭТО ПО ЛЮБВИ!»

В преддверии Дня Российского предпринимательства состоится самое масштабное событие для бизнеса Владивостока и Приморского края: ТОК-ШОУ «БИЗНЕС-ЭТО ПО ЛЮБВИ!» (18+), а также традиционный, ежегодный Торжественный Бизнес-прием.

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