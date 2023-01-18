Военное обозрение

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ВМС США впервые организовали ремонт двигателя самолета F/A-18E Super Hornet на борту авианосца

ВМС США впервые организовали ремонт двигателя самолета F/A-18E Super Hornet на борту авианосца

Специалисты американских ВМС провели ремонт реактивного двигателя самолета морской авиации F/A-18E Super Hornet на борту развернутого в море авианосца USS George H.

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