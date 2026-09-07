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Царьград

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"Это мракобесие очень тяготило душу": Лина Джебисашвили раскаялась из-за участия в "Битве экстрасенсов"

"Это мракобесие очень тяготило душу": Лина Джебисашвили раскаялась из-за участия в "Битве экстрасенсов"

Лина Джебисашвили раскаялись после участия в "Битва экстрасенсов" и призналась, что она жалеет о своём участии в скандальном шоу.

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