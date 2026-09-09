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Цены на нефть растут 9 сентября из-за усиления беспокойства о поставках

Цены на нефть растут 9 сентября из-за усиления беспокойства о поставках

В ходе первых часов торгов 9 сентября цены на нефть росли четвертую сессию подряд. Стоимость сырья прибавляла более 1 доллара за баррель на фоне нового обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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