На 19-м Съезде Совета муниципальных образований РТ подвели итоги за прошедший год

«Вы наша опора и фундамент» — подчеркнул, обращаясь к активу муниципалитетов, Рустам Минниханов. На 19-м Съезде Совета муниципальных образований Татарстана подвели итоги за прошедший год и озвучили проблемы, которые требуют серьезного внимания на районном и городском уровнях.