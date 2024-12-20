На 19-м Съезде Совета муниципальных образований РТ подвели итоги за прошедший год

«Вы наша опора и фундамент» — подчеркнул, обращаясь к активу муниципалитетов, Рустам Минниханов. На 19-м Съезде Совета муниципальных образований Татарстана подвели итоги за прошедший год и озвучили проблемы, которые требуют серьезного внимания на районном и городском уровнях.
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