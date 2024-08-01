Навка раскрыла, как Песков обращается с дочерью, пока никто не видит: ей будет сложно

Фигуристка Татьяна Навка не скрывает, что удачно вышла замуж. Муж ей достался очень спокойный, заботливый, а также состоятельный, но что самое важное при всём вышеперечисленном, ведёт он себя как простой мужчина, никогда не зазнается.