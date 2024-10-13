Группа войск «Центр» выбила украинские силы из Михайловки в ДНР — МО России

Населенный пункт Михайловка освободили российские войска в Донецкой Народной Республике, 13 октября сообщает Министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
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