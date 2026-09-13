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Новый Freelander, созданный Chery, оказался далеко не беспомощным: Freelander 8 поднялся на высоту 6000 метров — и это рекорд

Новый Freelander, созданный Chery, оказался далеко не беспомощным: Freelander 8 поднялся на высоту 6000 метров — и это рекорд

Двигатель Freelander 8 хорошо работает даже при нехватке кислорода Первый автомобиль возрожденного бренда Freelander, созданного в рамках сотрудничества Chery и Jaguar Land Rover, установил мировой рекорд вскоре после выхода на рынок.

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