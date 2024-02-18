Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Надежда
    Не, какие 10 лет, нам морковку подвешивали еще при СССР, соблазняли жвачкой и сотней сортов колбасы... После развала ...Абхазия отказалас...
  • Владимир Иванов
    Так там ничего не осталось!В МО РФ показали ...
  • irina bugrova
    Совсем оборзели... Надо отлучить их от российской кормушки, пусть покрутятся самостоятельно. Бездельники.Абхазия отказалас...

Президент Литвы считает «бесполезным» механизм санкций против России

Президент Литвы считает «бесполезным» механизм санкций против России

Президент Литвы Науседа: санкции против России неэффективны из-за их обхода Евросоюз пока не нашел легального способа передать российские активы Украине, архитектура санкций не работает должным образом, следует усилить работу, призвал президент Литвы.

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