Bloomberg: российская армия сможет выбить ВСУ из Курской области к весне

ВСУ все же удалось удержаться в Курской области дольше, чем предполагали некоторые первоначальные прогнозы, отчасти благодаря решению США разрешить Киеву наносить удары своими дальнобойными ракетами по России.
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