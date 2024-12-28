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Bloomberg: российская армия сможет выбить ВСУ из Курской области к весне

Bloomberg: российская армия сможет выбить ВСУ из Курской области к весне

ВСУ все же удалось удержаться в Курской области дольше, чем предполагали некоторые первоначальные прогнозы, отчасти благодаря решению США разрешить Киеву наносить удары своими дальнобойными ракетами по России.

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