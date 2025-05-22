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Банкам предложили установить лимит для подростков по счетам

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил разрешить банкам самостоятельно устанавливать лимит на операции по счетам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет — до 200 тысяч рублей в месяц.

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