Банкам предложили установить лимит для подростков по счетам

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил разрешить банкам самостоятельно устанавливать лимит на операции по счетам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет — до 200 тысяч рублей в месяц.
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