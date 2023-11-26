Депутат Рады потребовала отставки Залужного из-за отсутствия плана на 2024 год

У главкома ВСУ Валерия Залужного нет военного плана на 2024 год, поэтому он должен уйти в отставку. Об этом заявила замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны нардеп от «Слуги народа» Марьяна Безуглая.