Депутат Рады потребовала отставки Залужного из-за отсутствия плана на 2024 год

У главкома ВСУ Валерия Залужного нет военного плана на 2024 год, поэтому он должен уйти в отставку. Об этом заявила замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны нардеп от «Слуги народа» Марьяна Безуглая.
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