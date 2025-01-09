Новая статья: Итоги 2024 года: смартфоны По сравнению с двумя предыдущими года...

Новая статья: Итоги 2024 года: смартфоныПо сравнению с двумя предыдущими годами рынок в 2024-м был относительно спокойным — да, рубль падал, но все к этому привыкли; да, спрос не рос, но никто обратного не ожидал, с чего бы ему было расти.