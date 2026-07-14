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Работа в ритме региона: Юрий Матузов — о результатах Воронежской облдумы и планах на перспективу

Работа в ритме региона: Юрий Матузов — о результатах Воронежской облдумы и планах на перспективу

В Воронежском Доме журналистов председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов ответил на вопросы журналистов, озвучил ключевые цифры законотворческой работы за две сессии (сентябрь 2025 — июль 2026), рассказал о трансформации структуры парламента, межпарламентском сотрудничестве и даже поделился личными привычками, помогающими сохранять работоспособность.

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