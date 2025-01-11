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«Орешник» запустят по трем направлениям

«Орешник» запустят по трем направлениям

Генерал Попов раскрыл сценарий СВО на 2025 год.Эксперт описал характер и направление боевых действий.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Там, где ему быть и полагается....
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13 час.
Сергей
в лесу......
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12 час.
Галина Скрипник
сам ты никакушный
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11 час.

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