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«Человек, который не мечтает, гаснет»: Любовь Казарновская — о русской опере, музыкальных конкурсах и молодых артистах

«Человек, который не мечтает, гаснет»: Любовь Казарновская — о русской опере, музыкальных конкурсах и молодых артистах

18 июля выдающаяся российская оперная певица Любовь Казарновская отмечает 70-летие. Артистка выступает на сценах лучших театров мира, а также хранит русскую исполнительскую традицию и передаёт её новым поколениям.

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