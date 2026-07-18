«Человек, который не мечтает, гаснет»: Любовь Казарновская — о русской опере, музыкальных конкурсах и молодых артистах

18 июля выдающаяся российская оперная певица Любовь Казарновская отмечает 70-летие. Артистка выступает на сценах лучших театров мира, а также хранит русскую исполнительскую традицию и передаёт её новым поколениям.
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