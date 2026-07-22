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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведева о поражении на Олимпиаде: «Пробовала работать с психологом. Психолог направил к психиатру. Психиатр назначил антидепрессанты. Я такая: не, наверное, я сама справлюсь»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как справлялась с поражением на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане .

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