Тен Хаг об игроках «МЮ»: «Они люди, а не роботы. Почему у них не получается? Я пытаюсь выяснить это и найти решения»

«Я давлю на команду и требую от нее, но [игроки] люди, а не роботы. Почему у них не получается? Я пытаюсь выяснить это, пытаюсь найти и дать решения, мотивировать игроков на выполнение работы», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
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