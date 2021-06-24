В США вынесли первый приговор по делу о январском штурме Капитолия

Суд в Вашингтоне приговорил 49-летнюю жительницу штата Индиана Анну Морган Ллойд к трем годам условного тюремного срока, 120 часам обязательных работ и штрафу 500 долларов по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года, пишет The New York Times.