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В США вынесли первый приговор по делу о январском штурме Капитолия

В США вынесли первый приговор по делу о январском штурме Капитолия

Суд в Вашингтоне приговорил 49-летнюю жительницу штата Индиана Анну Морган Ллойд к трем годам условного тюремного срока, 120 часам обязательных работ и штрафу 500 долларов по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года, пишет The New York Times.

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