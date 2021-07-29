"Чимчикуй за мавчиками": Солист группы Green Grey показал средний палец "мовному" закону

Украинские власти пригласили группу Green Grey выступить на большом концерте в Киеве, посвящённом Дню независимости, но после начала репетиций и прочих подготовительных мероприятий, отказали, вспомнив о том, что исполнители поют на русском языке.
Украинские власти пригласили группу Green Grey выступить на большом концерте в Киеве, посвящённом Дню независимости, но после начала репетиций и прочих подготовительных мероприятий, отказали, вспомнив о том, что исполнители поют на русском языке.
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