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"Чимчикуй за мавчиками": Солист группы Green Grey показал средний палец "мовному" закону

Украинские власти пригласили группу Green Grey выступить на большом концерте в Киеве, посвящённом Дню независимости, но после начала репетиций и прочих подготовительных мероприятий, отказали, вспомнив о том, что исполнители поют на русском языке.

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