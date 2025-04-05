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Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Цунода – впечатляющий пример развития на все 360 градусов»

Руководитель «Рейсинг Буллз» отметил прогресс Юки Цуноды, перешедшего в «Ред Булл». «Мы часто думаем, что пилоты растут только в плане зрелости – с точки зрения спокойствия и способности к анализу – но думаю, в случае Юки мы увидели развитие на все 360 градусов.

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