Украина проиграет эту войну, задача ЕС отмыть репутацию США – британский аналитик 

Добрый Мир
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Добрый Мир

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Комментарии
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Лев Добрый
Наглым мелким британцам себя не забыть отмыть, в этом конфликте они самые грязные!🤠😜👍👈
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15 час.

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