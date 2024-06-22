Я как-то здесь спрогнозировал, что ВПР России сообщит американской, явно слабоумной, правящей элите, что она открыла Ящик Пандоры.
Россия сообщает американской, явно слабоумной правящей элите, что она открыла Ящик Пандоры
Комментарии
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Natalija Osminina
Телеграмм: "Столпотворение в аэропорте столицы Ливана. Все билеты проданы, люди массово покидают Бейрут, опасаясь начала вторжения Израиля в Ливан. .. Ну-ну, до выборов иранского "ястреба" осталось 5 дней, а евреи нарываются "неподецки" на большую арабскую войну, в которой евреев не останется.
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7 час.
Валентин Щербаков
Смешать с землёй всю территорию израильских убийц и палачей и ни с кем и ни с чем не считаться. Зло должгно быть уничтожено!!! НАВСЕГДА!!!
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51 мин.
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