Россия сообщает американской, явно слабоумной правящей элите, что она открыла Ящик Пандоры

Телеграмм: "Столпотворение в аэропорте столицы Ливана. Все билеты проданы, люди массово покидают Бейрут, опасаясь начала вторжения Израиля в Ливан. .. Ну-ну, до выборов иранского "ястреба" осталось 5 дней, а евреи нарываются "неподецки" на большую арабскую войну, в которой евреев не останется.

Валентин Щербаков

Смешать с землёй всю территорию израильских убийц и палачей и ни с кем и ни с чем не считаться. Зло должгно быть уничтожено!!! НАВСЕГДА!!!