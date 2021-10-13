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Британские журналисты раскрыли тайное увлечение пропавшего Ким Чен Ына (фото)

Британские журналисты раскрыли тайное увлечение пропавшего Ким Чен Ына (фото)

Редакция The Times предположила, чем занимается, пропадая из поля зрения публики, Ким Чен Ын. Газетчики утверждают, что у лидера одной из самых закрытых стран мира появилось новое увлечение.

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