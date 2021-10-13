Британские журналисты раскрыли тайное увлечение пропавшего Ким Чен Ына (фото)

Редакция The Times предположила, чем занимается, пропадая из поля зрения публики, Ким Чен Ын. Газетчики утверждают, что у лидера одной из самых закрытых стран мира появилось новое увлечение.
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