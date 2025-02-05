😱 Жительница Ялты спонсировала ВСУ в Ирландии 34-летняя крымчанка обвиняется в государственной измене, сообщили в прокуратуре региона.
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😱 Жительница Ялты спонсировала ВСУ в Ирландии 34-летняя крымчанка обвиняется в государственной измене, сообщили в прокуратуре региона.