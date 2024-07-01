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Царьград

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Во Владимире сменился начальник городского управления экономики

Во Владимире сменился начальник городского управления экономики

Новый руководитель управления экономики и инвестиций пока будет работать с приставкой и.о.Во Владимире назначен новый руководитель экономического блока городской администрации.

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