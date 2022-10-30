Россия дополнила список недружественных стран британскими территориями

РИА Новый день

Правительство РФ добавило в перечень недружественных стран 11 заморских территорий Великобритании. Учитывая внесенные ранее Ангилью, Гибралтар и Британские Виргинские острова, недружественными признаны все 14 Британских заморских территорий.