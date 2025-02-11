Учительница призналась в групповом сексе с двумя школьниками

Ottawa Citizen: в Канаде учительница призналась, что совратила двух учеников Учительница христианской школы из канадского города Оттава, провинция Онтарио, призналась, что совратила двух 17-летних школьников и занялась с ними сексом у себя дома.
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