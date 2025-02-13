Onimusha: Way of the Sword получила новый трейлер, а Onimusha 2: Samurai's Destiny — дату релиза Компа...

Onimusha: Way of the Sword получила новый трейлер, а Onimusha 2: Samurai's Destiny — дату релизаКомпания Capcom представила новый трейлер игры Onimusha: Way of the Sword и рассказала о Мусаши Миямото как о новом главном герое.
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