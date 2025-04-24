Николай Азаров: Мир с Россией неизбежен. Украина пойдёт на территориальные уступки?

Возможно ли восстановление Украины без согласия России, и чем грозит «заморозка» конфликта? Какие территории Украина может потерять ради мира, и почему Крым остаётся главным камнем преткновения? Почему Зеленский отвергает переговоры, и как война стала инструментом личного обогащения власти? Премьер-министр Украины (2010—2014) Николай Азаров ответил на вопросы зрителей, читателей и ведущей Натальи Воронцовой.