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Николай Азаров: Мир с Россией неизбежен. Украина пойдёт на территориальные уступки?

Николай Азаров: Мир с Россией неизбежен. Украина пойдёт на территориальные уступки?

Возможно ли восстановление Украины без согласия России, и чем грозит «заморозка» конфликта? Какие территории Украина может потерять ради мира, и почему Крым остаётся главным камнем преткновения? Почему Зеленский отвергает переговоры, и как война стала инструментом личного обогащения власти? Премьер-министр Украины (2010—2014) Николай Азаров ответил на вопросы зрителей, читателей и ведущей Натальи Воронцовой.

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