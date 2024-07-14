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Видео: На Дональда Трампа совершено покушение

Видео: На Дональда Трампа совершено покушение

Во время выступления бывшего президента США Дональда Трампа, претендующего на выдвижение на очередных выборах от Республиканской партии, раздалась стрельба, он прервал свою речь и покинул сцену с окровавленным ухом.

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